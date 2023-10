Königslutter: Mann ohne Führerschein flieht mit 200 Km/h

Ein 25 Jahre alter Mann aus Königslutter hat sich am Mittwochmorgen gleich in mehreren Fällen strafbar gemacht. Das berichtet die Polizei Wolfsburg.

Gegen 2.41 Uhr war er einer Polizeistreife aus Königslutter aufgefallen, als er in einem VW Touareg die Helmstedter Straße in Richtung Sunstedt befuhr. Die Beamten wollten das Fahrzeug stoppen und eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Trotz Stopsignal der Beamten setzte der Autofahrer seine Fahrt mit unveränderter Geschwindigkeit fort. Auch das Blaulicht des Streifenwagens ignorierte der 25-Jährige, beschleunigte stark und befuhr die B1 weiter Richtung Helmstedt.

Mann aus Königslutter flieht vor der Polizei mit 200 Km/h

Wie die Polizei weiter berichtet, bog der Mann anschließend auf die L 641 in Richtung Lelm ab. Das Fahrzeug beschleunigte immer mehr und erreichte am Ortseingang Lelm eine abgelesene Geschwindigkeit von etwa 150 Km/h.

Die Beamten forderten über Funk Verstärkung für die Verfolgung an. Die Fahrt ging weiter über die L 641 in Richtung Räbke, wo eine Geschwindigkeit von rund 200 Km/h erreicht wurde. In Richtung Frellstedt verloren die Beamten das Fahrzeug nach eigenen Angaben aus den Augen.

25-Jähriger aus Königslutter war ohne Führerschein unterwegs

Durch eine Halterabfrage suchten Polizeibeamte in der Zwischenzeit die Wohnanschrift des Halters des Wagens auf. Als sie an das Wohnhaus herantreten wollten, bog um 3.10 Uhr der flüchtige Touareg um die Ecke und hielt vor dem Haus. Die Beamten gingen auf das Fahrzeug zu und wurden von dem 25-Jährigen mit den Worten „Jetzt habt ihr mich ... ich hab keinen Führerschein!“ empfangen.

Die Tatsache, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt, bestätigte sich. Zudem stand der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. In der Folge wurde ihm im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens und konsumindizierter Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Laut Polizeiangaben schlief der rechtmäßige Fahrzeughalter im Übrigen und hatte somit von der Tour des 25-Jährigen nichts mitbekommen.

