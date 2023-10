Schrauben und Nägel auf Helmstedter Parkplätzen verteilt

Seit Juni hat ein bislang Unbekannter Schrauben und Nägel auf Parkplätzen der Helmstedter Kreisverwaltung verteilt. Betroffen waren die Fahrzeuge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltungsbehörde, die ihren Pkw auf den Parkplätzen an der Conringstraße, am Südertor und im Rosenwinkel abgestellt hatten.

Insgesamt wurden an neun Fahrzeugen die Bereifung beschädigt – die Helmstedter Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 3000 Euro. In einem Fall löste der Unbekannte sogar die Radmuttern an einem Auto. „Zum Glück kam es hier zu keinem Schadenseintritt, da die gelösten Radmuttern rechtzeitig bemerkt wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Helmstedter Polizei appelliert: Vor Fahrtantritt auf Reifen schauen!

Die Polizei hat Verfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet und hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Ferner bitten die Ermittler alle Autofahrer, die ihren Wagen auf öffentlichen Parkflächen abgestellt haben, vor Fahrtantritt einmal um ihr Auto zu gehen und vor und hinter die Reifen zu schauen.

Hinweise zu dem Fall nimmt das Arbeitsfeld 2 der Helmstedter Polizei unter der Telefonnummer (05351) 5210 entgegen.

red

