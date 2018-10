IHK wirbt für Batteriezellfertigung in unserer Region

Der Braunschweiger IHK-Präsident Helmut Streiff hat am Dienstag bei Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und dessen Kabinett dafür geworben, in unserer Region eine Batteriezellfertigung anzusiedeln. Streiff sorgt sich unter anderem um die Arbeitsplätze im VW-Werk Salzgitter, weil dort in Zukunft...