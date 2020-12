Wolfenbüttelerin verletzt Fußgänger in Schöningen schwer

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger hat sich am Dienstagmorgen an einem Fußgängerüberweg in der Straße Schützenbahn in Schöningen ereignet, schreibt die Polizei. Laut Mitteilung befuhr eine 57 jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Wolfenbüttel gegen 7.56 Uhr mit ihrem Seat Ibiza die Salzstraße in Richtung Salinenweg und bog nach links in die Straße Schützenbahn ein. Dabei habe sie einen 35 Jahre alten Fußgänger übersehen, der auf dem Fußgängerüberweg die Straße überquerte.

Wolfenbüttelerin fährt in Schöningen einen Mann an

Das Auto prallte gegen den Fußgänger, der zu Boden stürzte und sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Zeugen kümmerten sich laut Polizei um die Unfallbeteiligten und leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Klinikum nach Helmstedt.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red