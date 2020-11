Stadt Schöningen erhält 760.000 Euro für das Schloss

Um das Schöninger Schloss mit seinem zentralen Veranstaltungsraum Palas als kulturelle Stätte weiterhin nutzen zu können, seien Investitionen in den Brandschutz dringend erforderlich, wie die Stadt Schöningen mitteilt. Diese aus dem städtischen Haushalt zu finanzieren, sei bisher nicht darstellbar gewesen. Unterstützung kommt nun vom Niedersächsischen Innenministerium.

38 besonders finanzschwache Kommunen erhalten Bedarfszuweisungen

38 besonders finanzschwache Kommunen in Niedersachsen erhalten noch in diesem Jahr Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben. Insgesamt sind rund 19 Millionen Euro vorgesehen. Das Ministerium setzt mit den Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben das 2018 begonnene Programm im dritten Jahr fort. Das Volumen liegt im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um etwa eine Million Euro höher, heißt es in der Mitteilung.

„Wir werden die Mittel für den baulichen Brandschutz im Schloss einsetzen“

Die Stadt Schöningen darf sich demnach über 760.000 Euro freuen. „Wir werden die Mittel für den baulichen Brandschutz im Schloss einsetzen, um den Palas als kulturellen Anlaufpunkt und als Ort der Wissensvermittlung für die Bürger zu erhalten“, freut sich Schöningens Bürgermeister Malte Schneider. „So werden Brandabschnitte neu gebildet, eine Brandmeldeanlage wird verbaut und die Sicherheitsbeleuchtung erneuert.“ Die Maßnahme soll 2021 umgesetzt werden.

red