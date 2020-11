Brand in Kita-Küche in Esbeck endet glimpflich

Mit drei Töpfen voller Wasser haben Beamte der Polizei Schöningen am Mittwochnachmittag einen Brand in der Küche eines Kindergartens in Schöningen-Esbeck gelöscht. Zum Glück wurden die neun Kinder und die beiden Erzieherinnen nicht verletzt, so ein Beamter. Die Polizisten waren nach dem Notruf schnell am Einsatzort in der Alten Kirchstraße. Kurz danach waren ein Löschzug der Schöninger Feuerwehr und die Freiwilligen Wehren aus Esbeck und Hoiersdorf zur Stelle, um die Brandstelle zu kontrollieren. Auslöser des Feuers war angebranntes Essen.

red