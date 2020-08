Aufnahme vom Videodreh in der Gemarkung Söllingen.

Hötensleben. Nach einer ausgefallenen Record-Release-Party plant die Band Norfolk nun ein Album-Release in Hötensleben. Termin ist der 5. September.

Norfolk stellt in Hötensleben neues Album vor

Die Hötenslebener Band Norfolk stellt am Samstag, 5. September, ihr neues Album „Von heute für immer“ vor. Die Gemeinde Hötensleben unterstütze sie dabei, heißt es in einer Mitteilung. Es sei der erste Tonträger, den Hötenslebener in die Welt trügen. Eigentlich sei bereits im Juni eine Record-Release-Party geplant gewesen. Jeder Song sollte live performt werden und die ganze Region sollte daran teilhaben. Doch die Pandemie sei dazwischengekommen.

Da eine Release-Party oder Liveauftritte in naher Zukunft nicht möglich seien, wolle die Band allerdings nicht darauf verzichten, auf ihre erste Veröffentlichung aufmerksam zu machen. Dazu laden die Jungs alle Neugierigen am 5. September von „elf bis elf“ zum „Album-Release“ ein. Es gebe Essen und Getränke. Alle Generationen seien nicht nur willkommen, wie es heißt, sondern sogar erwünscht.

Kein Song wird aus Sicherheitsgründen live performt

Rund um die Uhr gebe es gute Musik und dabei immer wieder auch einen Song des neuen Albums von Norfolk. Es sei kurz darüber nachgedacht worden, einige Songs live zu performen.

Die Idee sei aber mit Blick auf die momentane Lage verworfen worden. Der komplette Ablauf des Tages werde den momentan geltenden Bedingungen und Regeln angepasst, denn Sicherheit stehe an erster Stelle.

Rockige Songarrangements und perfekte Produktion

Da das Album gelungen und perfekt produziert worden sei, erwarteten die Zuhörer großartige Melodien, durchweg rockige Songarrangements, verspielte Gitarren und der einzigartige Gesang von Frontman Martin. Wer die Hosen und die Ärzte möge, komme voll auf seine Kosten, heißt es in der Mitteilung. Allerdings hinke dieser Vergleich ein wenig, denn natürlich seien es ureigene Songs der Jungs aus Hötensleben.

In den Liedern werde zurückgeschaut auf das Erlebte bis zu den Anfängen, es gebe Herzschmerz, Träume, viel Liebe und Freundschaft. Jeder Song sei für sich eine Hymne und mit dieser Aussage werde nicht zu viel versprochen. Ihr „Urinstinkt“, so auch der Titel eines Songs des Albums, sei nun mal zu rocken.

Natürlich sei das neue Album auch erhältlich. Dazu gebe es auch noch viele Merchandise-Produkte der Band. Das erste Video sei auch abgedreht. Momentan werde es geschnitten und wohl nächste Woche zum „Album Release“ fertig.

In Südkorea flatterten Melodiebögen ihres Songs „Für immer mein“ zur Primetime, in einer mit der Tagesschau vergleichbaren Sendung, durchs südkoreanische Fernsehen MBC. Möglicherweise gelinge der große Durchbruch ja zuerst in Korea.

In Hötensleben würden alle Bandmitglieder vor Ort sein: Martin Schönfeld (Vocals), Sebastian Schönfeld (Lead-Guitar, Backing Vocals), Nils Schickerling (Rythm-Guitar), Jens Toporzishek (Bass) Martin Klug (Drums).

red