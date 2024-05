Königslutter. Ein 61-jähriger Polizist entdeckt in seiner Freizeit einen Raubversuch und nimmt in Königslutter die Verfolgung auf.

In Königslutter hat ein 33-Jähriger versucht, das Auto eines 51-jährigen Königslutteraners zu rauben. Das teilt die Polizei mit. Demnach hatte das Opfer sein Auto am Mittwoch, gegen 15.13 Uhr, in der Straße „Steinfeld“ geparkt und stieg aus. Der Täter stellte sich daraufhin unerwartet vor ihn und forderte die Autoschlüssel ein.

Auch interessant

Rettungssanitäter nach Angriff in Königslutter dienstunfähig Von Markus Brich und Dirk Clemens Breyvogel

33-Jähriger attackiert Königslutteraner

Als der Königslutteraner sich weigerte, attackierte der 33-Jährige ihn mit einem Einmal-Rasierer. Das 51-jährige Opfer versucht die Angriffe abzuwehren und erlitt neben leichten Verletzungen einen Schock. Ein 61-jähriger Polizist kam zufällig in seiner Freizeit am Tatort vorbei und erkannte die Situation. Der Täter ergriff die Flucht.

Der Beamte nahm die Verfolgung auf. In der Straße „Vor dem Kaiserdom“ stellte er den 33-Jährigen und gab sich lautstark als Polizist aus. Daraufhin versuchte der Täter, den Beamten anzugreifen. Dieser konnte jedoch ausweichen und den Täter mittels „einfacher körperlicher Gewalt“, wie die Polizei schreibt, aufhalten und an der Flucht hindern. Nachdem Kollegen eingetroffen waren, wurde der 33-Jährige vorläufig festgenommen und nach seiner Entlassung einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt.

Auch interessant

Polizeikommissariat Königslutter registriert mehr Straftaten Von Markus Brich

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red