Büddenstedt. Der Verein ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. Bislang verlief die Suche erfolglos. Eine Satzungsänderung soll helfen.

Die Mitglieder des VfL Neu Büddenstedt haben auf ihrer diesjährigen Jahresversammlung eine Satzungsänderung beschlossen. Vorsitzender Jürgen Schlüter möchte laut Mitteilung des Vereins seinen Posten nach 34 Jahren Vorstandsarbeit in jüngere Hände übergeben. Die bisherige Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger sei aber leider erfolglos geblieben, obwohl der Verein sehr gut aufgestellt sei. 74 Jahre Vereinsgeschichte könnten Bücher füllen – droht nun das Aus?

265 Mitglieder halten sich fit beim Männerturnen, mit Funktionstraining und auspowerndem „Trommeln“ auf Gymnastikbällen, heißt es in der Mitteilung weiter. Workout- und zeitgemäßes Zirkeltraining, Gesundheitssport 60+, Badminton, Wandern und Nordic-Walking gehören ebenso zu den Angeboten des Vereins wie Kinderturnen für 2- bis 4-Jährige und 5- bis 7-Jährige. Handball-Fans treffen sich bei den Handballfreunden (HF) Helmstedt/Büddenstedt (TSV Germania HE, HSV Helmstedt, VfL).

Engagierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter qualifizieren sich dem Verein zufolge regelmäßig weiter und betreuen eigenständig ihre Gruppen. Die Kassenlage sei gesund, Kassierer und Gesamtvorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt. Der Verein sei mit eigenen Sportgeräten sehr gut ausgestattet, die Mitgliedsbeiträge seien human. Und trotzdem finde sich niemand, der Verantwortung übernehmen wolle.

Neue Strukturen beim VfL Neu Büddenstedt

Möglicherweise liege es an der veralteten Struktur des Vereinsvorstandes, mutmaßen die Verantwortlichen. Der klassische 4-köpfige Vorstand, bestehend aus Vorsitzendem, stellvertretendem Vorsitzenden, Kassierer und Schriftführer werde nach der Satzungsänderung ersetzt durch ein Vorstandsgremium bis zu maximal sechs Personen, um die vielfältigen Verwaltungsaufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.

Der geschäftsführende Vorstand hofft auf schnelle Umsetzung der Satzungsänderung bei Gericht, um in einer dann folgenden außerordentlichen Jahresversammlung Neuwahlen durchführen zu können. Bis dahin werde weitergesucht, so der Verein. Wer Interesse hat, sich in den VfL Neu Büddenstedt einzubringen, meldet sich bei Jürgen Schlüter unter (05352) 6384 oder per E-Mail an VfL.Bueddenstedt@t-online.de.

red