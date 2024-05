Lehre. Das Projekt findet im Mai und Juni beim Wasserverband Weddel-Lehre statt. Was auf dem Programm steht und was die Kinder vor Ort lernen.

Seit 10 Jahren kooperiert der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) im Rahmen des Projekts „Unser Wasser“ mit Grundschulen und erreichte bislang über 5000 Kinder mit ihren Lehrkräften. Das geht aus einer Pressemitteilung des Verbandes hervor. Den Fragen „Woher kommt unser Wasser? Wie wird es gereinigt?“ widmen sich demnach auch in diesem Mai und Juni wieder mehr als 700 Kinder aus Braunschweig und Umgebung. Dafür besuchen sie die Kläranlage des WWL in Lehre/Wendhausen.

Das Projekt findet laut Mitteilung in Zusammenarbeit mit dem Unesco Global Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen und dem Schunterverband statt. Es soll die Unterrichtsinhalte zum Thema Wasser/Abwasser ergänzen und komplexe Lehrinhalte für die Klassenstufen 3 und 4 veranschaulichen. Die Kinder der Grundschulen verbringen dafür laut Mitteilung den ganzen Vormittag auf der Kläranlage und in der angrenzenden Natur.

Kinder sollen im Wasserprojekt lernen, wie Wasser genutzt und gereinigt wird

Dort werden sie erst von einem Mitarbeiter des WWL über die Anlage geführt. Laut Mitteilung erfahren sie dabei Wissenswertes über den Weg des Wassers in die Haushalte, über seine verschiedenen Nutzungsarten und die Reinigungsprozesse in modernen Kläranlagen. „Nur sehr gut gereinigtes Wasser darf wieder in den Wasserkreislauf der Natur zurückgegeben werden“, heißt es. „Das sollen die Kinder auf jeden Fall mitnehmen.“

Im zweiten Teil des Projekts dürfen die Kinder laut Ankündigung selbst in der Schunter „keschern“. Auch dieser Teil sorge für große Begeisterung bei den Kindern und ihren Lehrkräften. Zu entdecken gebe es viele verschiedene Lebewesen wie Insektenlarven, Fische, Wasserkäfer und -skorpione. Die Mitarbeiterinnen des Unesco Global Geoparks eröffnen den Kindern demnach Einblicke in Flora und Fauna heimischer Gewässer. Ziel sei es, den Kindern den Wert des Wassers und einer funktionierenden Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nahe zu bringen.

„Die Kinder sollen für Fragen des nachhaltigen Gewässerschutzes sensibilisiert werden. Sie erwerben im Projekt Verhaltensweisen, mit denen sie selbst einen Beitrag zum Schutz des Wassers leisten können“, teilt der WWL mit. Die Grundschulen folgender Ortschaften und Gemeinden nehmen teil: Lehre, Süpplingen, Flechtorf, Stöckheim, Volkmarode, Dettum, Weddel, Hattorf/Heiligendorf, Destedt, Waggum, Rautheim, Sickte, Schandelah, Hondelage.

