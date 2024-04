Helmstedt. Aus manchen Fahrzeugen stehlen die Täter in der Nacht zu Montag zudem Sonnenbrillen oder Kleingeld. Die Polizei fragt: Wer hat etwas gesehen?

Im gesamten Helmstedter Stadtgebiet haben Unbekannte eine Vielzahl an Autos unterschiedlicher Hersteller beschädigt. Die Polizei nennt als Beispiele die Hallesche Straße, die Henkestraße, die Bahnhofstraße, die Braunschweiger Straße, die Raabestraße und die Freiherr-vom-Stein-Straße. Aus einigen Fahrzeugen stahlen die Täter zudem Gegenstände wie Sonnenbrillen, Zigaretten und Kleingeld. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Am Montagmorgen verständigten die ersten Pkw-Besitzer die Polizei, nachdem sie die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen bemerkt hatten. Dementsprechend grenzen die Ermittler den Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ein.

In den meisten Fällen wurden die Seitenfenster der geparkten Fahrzeuge beschädigt, jedoch nicht immer etwas daraus gestohlen. Zum Teil blieb es auch bei Beschädigungen an der Lackierung. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von zusammenhängenden Taten aus. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 zu melden.

red