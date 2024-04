Helmstedt. Am Montagnachmittag ist es zu einem Brand im Ortsteil Beienrode gekommen. Insgesamt waren 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Am Montagnachmittag, 29. April, ist es gegen 16.26 Uhr zu einem Kellerbrand in einem unbewohnten, zum Verkauf stehenden, Wohnhaus in Beienrode gekommen, berichtet die Feuerwehr.

Der erste Trupp ging unter schwerem Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung in den Keller vor. Ein weiterer Trupp erkundete unter schwerem Atemschutz die anderen Wohngeschosse und schaffte eine Abluftöffnung, während ein dritter Trupp den Sicherheitstrupp bildete.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Heizungsanlage als Ausgangsstelle im Keller lokalisiert und gelöscht. Grund und Ursache des Feuers sind derzeit unbekannt. Abschließend kam der Hochleistungslüfter zum Einsatz und machte das Gebäude rauchfrei.

Insgesamt waren 40 Kameradinnen und Kameraden von den Feuerwehren aus Königslutter, Klein Steimke, Ochsendorf, Rhode und Klein Rhode im Einsatz.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Arbeiten der Polizei übergeben.

Der Einsatzleiter und Stadtbrandmeister Matthias Van der Wall lobte die gute und effektive Zusammenarbeit der eingesetzten Ortswehren.

