Querenhorst. In Querenhorst in der Samtgemeinde Grasleben steht am Sonntagmittag eine Baumreihe in Flammen. 35 Feuerwehr-Kräfte sind im Einsatz.

Einsatz für die Feuerwehr in Querenhorst: In der Gemeinde der Samtgemeinde Grasleben im Landkreis Helmstedt steht am Sonntagmittag um 13.34 Uhr eine Baumreihe in Brand. Sofort nach der Alarmierung rücken die Kräfte der Feuerwehren Querenhorst, Ahmstorf, Rennau und Rottorf sowie der Löschzug Graslebenam aus.

Hinter dem Sportzentrum in Querenhorst stiegen beim Eintreffen der Feuerwehren starke Rauchwolken auf. Für die Einsatzkräfte vor Ort war die Situation zunächst unklar, doch schnell stellte sich dann heraus, dass besagte Baumreihe Feuer gefangen hatte. Sofort wurde über zwei Angriffswege die Brandbekämpfung eingeleitet, so dass die Ausbreitung der Flammen verhindert werden konnte.

Nach Angaben der Feuerwehr, die mit 35 Kräften im Einsatz war, bestand bei dem Brand in Querenhorst eine gewisse Brisanz: Eine Gaszuleitung führte unmittelbar an der Brandstelle vorbei. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr bestand jedoch keine Gefahr, auch eine Beschädigung der Leitung wurde verhindert. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

red