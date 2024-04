Helmstedt. Die Feuerwehren Helmstedt und Emmerstedt waren eine Stunde lang im Einsatz, weil aus dem Keller einer Arztpraxis Rauch drang.

Der Helmstedter Feuerwehr wurden am Donnerstagmittag unklare Rauchentwicklung und Brandgeruch in einer Arztpraxis in der Albrechtstraße gemeldet. Wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt, hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen.

Es sei eine Rauchentwicklung erkennbar gewesen, sodass umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Erkundung und Brandbekämpfung eingesetzt wurde. Es habe sich herausgestellt, dass im Keller des Gebäudes Unrat brannte.

Feuer in der Helmstedter Innenstadt: Albrechtstraße gesperrt

Das Feuer sei zügig gelöscht worden, wie es weiter heißt. Parallel sei ein Hochleistungslüfter zur Entrauchung eingesetzt worden. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben. Während der Maßnahmen war die Albrechtstraße gesperrt.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt. Nach einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.

red