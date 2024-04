Helmstedt. Der Landkreis Helmstedt veröffentlicht Daten zum demografischen und sozialen Wandel. Das hat einen guten Grund.

Zahlen, Daten, Fakten: Eine neue Broschüre soll interessante Einblicke in die demografische und soziale Entwicklung des Landkreises Helmstedt sowie der kreisangehörigen Kommunen in den vergangenen Jahren zeigen, wie der Landkreis mitteilt. Die Broschüre soll detaillierte Daten zur demografischen und sozialen Entwicklung des Landkreises sowie der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden in den Jahren 2018 bis 2022 präsentieren, heißt es weiter.

Die Broschüre biete Einblicke in die Veränderungen und Trends, die die Bevölkerung und die soziale Struktur des Landkreises in den vergangenen Jahren geprägt haben. Landrat Gerhard Radeck zeigt sich begeistert über die Veröffentlichung und betont die Bedeutung der enthaltenen Informationen für die zukünftige Planung und Entwicklung: „Die Daten in dieser Broschüre sind unschätzbar wichtig, um fundierte Entscheidungen in Politik und Verwaltung treffen zu können.“

Landkreis Helmstedt will gezielte Maßnahmen aufgrund der Daten ergreifen

Die Broschüre enthält Analysen zu verschiedenen Themen wie der Altersstruktur, der Bevölkerungsbewegung, der Einkommensverteilung oder den Wohnverhältnissen im Landkreis. Sie biete einen Überblick, der es den Entscheidungstragenden im Landkreis ermöglichen solle, gezielte Maßnahmen zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort zu ergreifen.

Die Veröffentlichung sei als Fortschreibung des 1. Sozialberichts aus dem Jahr 2019 zu sehen, auch wenn die neue Broschüre keine tiefergehenden Analysen oder Handlungsempfehlungen enthalte. „Da kurz nach der Veröffentlichung des 1. Sozialberichts die Corona-Pandemie begann, ist die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Bericht in den Hintergrund gerückt. Die Handlungsempfehlungen gelten im Großen und Ganzen auch weiterhin, wir wollen mit der neuen Broschüre allerdings eine aktualisierte Datengrundlage für Politik und Verwaltung schaffen“ erklärt Alexandra Girod, Leiterin der Stabsstelle Integrierte Sozialplanung und Verfasserin der Daten-Broschüre.

Die Broschüre steht online unter www.landkreis-helmstedt.de/sozialplanung zum Download zur Verfügung.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red