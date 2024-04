Helmstedt. Im Bereich des Schierwegs hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Die Hitzeentwicklung hat ebenfalls ein parkendes Auto in Mitleidenschaft gezogen.

Am Dienstagmorgen sind die Löschzüge Nord-Elm Nord und Nord-Elm Süd gegen 8.35 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand B2 nach Süpplingen im Bereich des Schierweg gerufen worden, berichtet die Feuerwehr.

Vor Ort brannte ein Anbau an einem bestehendem Nebengebäude. Der Brand war bereits so stark fortgeschritten, dass der Anbau trotz der eingesetzten Trupps unter schwerem Atemschutz nicht mehr gehalten werden konnte. Die Feuerwehrkräfte aus Nord-Elm konnten jedoch die Ausbreitung auf das Nebengebäude verhindern. Die enorme Hitzeentwicklung hat ebenfalls ein auf der Straße parkendes Fahrzeug sowie die Fenster eines benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt waren 42 Rettungskräfte im Einsatz.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Dank an die eingesetzten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei für ihre tolle und schnelle Zusammenarbeit ausgesprochen.

red