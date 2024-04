Schöningen. Die Kita Kräuterwichtel in Hoiersdorf hat ein Insektenhotel bekommen. Doch das war nicht die einzige Überraschung des Tages.

Für Strahlende Gesichter sorgten der Verein „Guter Zweck“ und die Praxisklasse der Eichendorffschule in der Kita Kräuterwichtel in Hoiersdorf: Grund war der Aufbau eines Insektenhotels, das nun auf der Außenanlage der Kita dazu führen soll, dass es in den Obstbeeten ordentlich summt und brummt und die gute Ernte garantiert ist, wie es in einer Mitteilung heißt.

Mit liebevollen Details hätten die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung Jörg Beyers und Matthias Klages das stattliche Insektenhotel gebaut. Die Kosten dafür seien vom Verein „Guter Zweck“ übernommen worden. Eine Kooperation, die sich inzwischen bewährt habe – entstanden seien auf diese Weise schon der Bücherschrank der Astrid-Lindgren-Kita und der Lesetisch in der Stadtbücherei.

Eine weitere Überraschung für die Hoiersdorfer Kita Kräuterwichtel

„Für die Hilfen, die der Verein immer wieder in Schöningen für Kinder erbringt, möchte ich mich ganz herzlich bedanken“, sagte der Städtische Direktor Karsten Bock, der auf eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Stadt und Verein zurückblickt. Gerade die Praxisklasse der Eichendorffschule trage mit großem Engagement und handwerklichem Geschick immer wieder dazu bei, dass in den Schöninger Einrichtungen Hingucker entstehen.

Der Verein „Guter Zweck“ wurde von der Vorsitzenden Petra Krake vertreten, die eine weitere Überraschung in Empfang nehmen durfte. Denn die Schüler hatte für die Kita noch einen selbstgebauten Nistkasten im Gepäck, der sogleich in Sichtweite angebracht wurde. Die im Ortsteil Hoiersdorf im Oktober 2023 auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule eröffnete Kita Kräuterwichtel ist seit 2013 ein zertifizierter Gesundheitskindergarten nach Sebastian Kneipp.

