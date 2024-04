Helmstedt. Wegen der drei Feiertage im Mai werden die Mülltonnen im Landkreis Helmstedt nicht wie gewohnt geleert.

Wegen der Feiertage (1. Mai, Christi Himmelfahrt am 9. Mai und Pfingstmontag am 20. Mai) verschiebt sich laut Landkreis Helmstedt die Hausmüll- und Wertstoffabfuhr.

Abfuhrtermine vom 1. bis 3. Mai und vom 9. und 10. Mai sowie vom 20. bis 24. Mai verschieben sich jeweils auf den folgenden Wochentag. Die geänderten Abfuhrtermine seien bereits in den Abfuhrkalendern berücksichtigt. Diese sind in öffentlichen Gebäuden und in Gebäuden der Kreisverwaltung erhältlich sowie auf der Homepage des Kreises: www.landkreis-helmstedt.de.

Die Thermische Restabfallvorbehandlungsanlage der EEW Energy from Waste GmbH, das Kompostwerk sowie die Annahmestelle von Elektro- und Elektronikgeräten bei der Firma Veolia Umweltservice Nord GmbH bleiben an den Feiertagen geschlossen.

