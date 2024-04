Helmstedt. Die Organisatoren haben Kooperationspartner für Veranstaltungen im Geopark Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen dazugewinnen können.

Eine Übersicht über die geplanten Aktionen: Der neue Veranstaltungskalender des Unesco-Geoparks Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen, des Naturparks Elm-Lappwald und der Stadt Königslutter am Elm verspricht ein Jahr voller Abenteuer und Erkundungen für jede Altersgruppe, wie es die Macher in einer Pressemitteilung formulieren.

„Viele neue Kooperationspartner konnten wir im vergangenen Jahr dazugewinnen, und so sind mehr als 450 Veranstaltungen gebündelt in einer Broschüre zusammengekommen“, heißt es weiter. Das Programm bestehe wieder aus einer bunten Mischung im gesamten Geopark-Gebiet: Kinder- und Familienaktionen, Wanderungen und Führungen, Sonderausstellungen, Vorträge und Feste soll es geben.

Auch neue Angebote stehen im Veranstaltungskalender des Geoparks

Neben altbewährten Angeboten gebe es in diesem Jahr viele neue Aktionen wie eine Krimiführung auf der Werla, Landart, Aktionen zu internationalen Tagen wie etwa eine geführte Wanderung zum „Welt-Bienen-Tag“ und dem „Europäischen Tag der Parke“, Kräuterwanderungen, einen Bildungsurlaub, eine Geopark-Wanderchallenge und Aktionen im Rahmen der „Woche der Natur“ der Bingo-Umweltstiftung.

Der Kalender zeige sich in diesem Jahr in neuem Design, Größe und Aufbau hätten sich aber nicht geändert. „So finden die Leser wieder Informationen über den Geopark, eine Karte und Hinweise auf weitere Tourenangebote des Geoparks“, heißt es in der Mitteilung.

Der Geopark hat auch wieder ein Jahresthema

Der Unesco-Geopark Harz, Braunschweiger Land, Ostfalen, der im Herbst die nationale Auszeichnung „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ erhielt, biete viele Veranstaltungen rund um die 17 Nachhaltigkeitsziele an. Das Jahresthema für 2024 lautet „Böden und Bodenschutz“. Dazu werde es verschiedene Aktionen, den Geopark-Nachhaltigkeitstag am 26. Oktober sowie eine Sonderausstellung geben.

Der Veranstaltungskalender ist online, an bekannten Auslegestellen oder auf Anfrage kostenfrei erhältlich. Mehr Informationen unter www.geopark-hblo.de oder im Geopark-Newsletter.

red