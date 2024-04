Helmstedt. Das Förderprogramm „Unternehmen Revier“ startet im Landkreis Helmstedt. Was es damit auf sich hat und wer sich beteiligen kann.

Startschuss: Das Förderprogramm „Unternehmen Revier“ startet am Mittwoch, 10. April, den ersten Projektaufruf in der neuen Förderperiode für innovative Ideen, die den Strukturwandel in der Region und dem Landkreis Helmstedt voranbringen. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

„Das neu aufgestellte regionale Investitionskonzept legt die Schwerpunkte auf Innovation in Unternehmen, Erhöhung der Attraktivität des Reviers als Wirtschaftsstandort, nachhaltige Entwicklung in der Region sowie auf Fachkräftesicherung und Fachkräftegewinnung“, heißt es weiter. Die Projektideen sollen dabei mindestens eins der Ziele innerhalb der Schwerpunkte im regionalen Investitionskonzept adressieren. Weitergehende Informationen dazu gibt es online auf www.revier-helmstedt.de.

Projekte müssen Wirkung im Landkreis Helmstedt entfalten

Die Projekte würden mit 60 Prozent gefördert und könnten bis zu 200.000 Euro an Zuschuss erhalten. Die Antragsteller sollten aus dem Helmstedter Revier kommen oder die Projekte müssen zumindest ihre Wirkung im Helmstedter Revier entfalten. „Mit dem Startschuss heißt es aufgepasst für die innovativen Unternehmen und klugen Köpfe aus dem Landkreis Helmstedt, dem Landkreis Wolfenbüttel, der Stadt Wolfsburg und der Stadt Braunschweig“, heißt es.

Anfang Juni wollen die Entscheider in Helmstedter schon Projekte aussuchen

Die schnellen Projektentwickler können ihre Projektskizze bis zum 15. Mai einreichen. Das Entscheidungsgremium werde Anfang Juni die Entscheidung für die Förderempfehlungen aussprechen, sodass bereits mit Beginn der zweiten Jahreshälfte die Umsetzung starten könne. Projekte mit einer längeren Vorbereitungszeit könnten bis zum 1. Oktober eingereicht werden. Die Entscheidung über die Förderung werde dann zum Jahresende gefällt.

Der Regionalpartner für das Förderprogramm „Unternehmen Revier“ ist die DSK GmbH und stehe den Antragstellern beratend zur Seite. Mehr Details sowie das regionale Investitionskonzept gibt es auf der eigenen Internetpräsenz des Programms unter www.revier-helmstedt.de, dort sollen ab dem 10. April auch die Antragsformulare zur Verfügung stehen.

