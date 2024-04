Grasleben. Mit Schutzanzügen sind Feuerwehrleute am Abend in ein Haus in Grasleben gegangen. Der Inhalt des Kanisters wurde später noch identifiziert.

Bewohner aus Grasleben haben am Dienstagabend bei Umbauarbeiten einen alten Kanister in einem Kellerraum gefunden. Da dieser mit einem Gefahrensymbol versehen war und es keine Hinweise auf den Inhalt gab, riefen sie die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte aus Grasleben und Querenhorst rückten gegen 18.50 Uhr an – zusätzlich erfolgte eine Alarmierung der Helmstedter Kreisfeuerwehr mit dem Gerätewagen Messtechnik. Die Einsatzkräfte sicherten unter Schutzanzügen den Behälter und transportierten diesen aus dem Haus.

Grasleben: Feuerwehr kann Kanister-Inhalt bestimmen

Nach weiterer Sichtung des Behälters konnte der Inhalt identifiziert werden: Es handelte sich um ein altes Insektizid namens „Parathion“ auch bekannt als „E605“. Der Kanister wurde in eine Verwahrungstonne eingelagert, über die Hotline des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystems und der Bayer AG erkundigten sich die Feuerwehrleute zum weiteren Umgang mit dem Stoff.

Der Bereich im Keller wurde mithilfe von Chemiebindemittel gereinigt, außerdem wurde der Keller belüftet. Der gesamte Einsatz lief bis 23 Uhr, insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort.

In einem Keller in Grasleben wurde ein Kanister mit zunächst unbekanntem Inhalt gefunden. Die Bewohner riefen die Feuerwehr. © Feuerwehr Grasleben | Feuerwehr Grasleben

red