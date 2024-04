Schöningen. Die Atmung des Jungen setzte aus, die Polizisten waren zufällig in der Nähe. Das Kind kam anschließend in ein Klinikum.

Durch sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen haben zwei Polizeibeamte am vergangenen Freitagmittag in der Straße Neuetor in Schöningen einem fünfjährigen Jungen das Leben gerettet. Auf einer Streifenfahrt waren die Polizisten gegen 12.30 Uhr auf die Hilfeschreie der Eltern aufmerksam geworden. Der Junge hatte plötzlich aufgehört zu atmen und das Bewusstsein verloren, berichtet die Polizei.

Die Beamten leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Nach wenigen Minuten setzte die selbstständige Atmung des Fünfjährigen wieder ein und er erlangte das Bewusstsein zurück. Ein Rettungswagen brachte das Kind anschließend ins Klinikum. Während der Reanimationsmaßnahmen war die Straße Neuetor voll gesperrt.

