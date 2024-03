Querenhorst. Zeugen haben die Einsatzkräfte am Freitagmorgen zu einem Brand in der Dorfstraße in Querenhorst alarmiert. Das ist passiert.

Die Feuerwehr Querenhorst und der Löschzug Grasleben sind am Freitagmorgen gegen kurz vor 11 Uhr zu einem Schornsteinbrand in der Dorfstraße in Querenhorst ausgerückt. Laut Pressemitteilung der Feuerwehr überwachten die Einsatzkräfte zunächst den Bereich rund um den Schornstein mit einer Wärmebildkamera und bereiten die Löschwasserversorgung vor.

In Querenhorst war am Freitagvormittag ein Brand in einem Schornstein entstanden. Die Feuerwehr war zwei Stunden im Einsatz. © FMN | Freiwillige Feuerwehr Grasleben

Nach Rücksprache mit einem Schornsteinfeger säuberte die Feuerwehr den Schornstein mit einem Hubwagen von oben und löschte die entfernten Brandreste. Nach über zwei Stunden war der Einsatz beendet, am Gebäude entstand kein Schaden.

red