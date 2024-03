Helmstedt. Der Mann hatte den Sprinter am Vortag in Dortmund gestohlen. Kurios: In Helmstedt fuhr er sich fest – nur deshalb verständigte ein Zeuge die Polizei.

Im Helmstedter Ortsteil Emmerstedt hat die Polizei am Donnerstag gegen 7.35 Uhr einen Fahrzeugdieb festnehmen können. Im Rottenweg hatte sich der 25-Jährige mit dem Transporter festgefahren. Dies war einem Passanten aufgefallen, der die Polizei verständigte.

Vor Ort forderten die Beamten einen Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeugs an, da dieser sich tief ins Erdreich eingegraben hatte. Als der Mann seine Fahrzeugpapiere vorzeigen sollte, gab er zu, dass er diese nicht bei sich habe. Er habe den Mercedes Sprinter am Tag zuvor in Dortmund gestohlen.

Der Mann wurde im Anschluss für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle in Wolfsburg gefahren und am Freitagmorgen einem Haftrichter am Amtsgericht in Helmstedt vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen. Er kam im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

red