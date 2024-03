Schöningen. In der Gesellschaft „Wohnen und Pflege“ der Diakonie in Schöningen gibt es neue Pläne. Sie richten sich an bestimmte Personen.

Leute treffen, Kontakte knüpfen, gemeinsam Kaffee und Kuchen genießen: In der Gesellschaft „Wohnen und Pflege“ der Diakonie soll ein neues Gemeinschaftsprojekt für Menschen in Schöningen und Umgebung entstehen, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Wenn die Kinder aus dem Haus sind, Freunde weniger werden und vielleicht auch der Partner nicht mehr da ist, wird es in der eigenen Wohnung schnell still und einsam“, heißt es weiter zur Motivation für das neue Projekt.

So kam es zur Gründung des neuen Angebots in Schöningen

Während des letzten Nachbarschaftstreffens in der Clus hätten Gäste davon erzählt, wie schwer sich das Alleinsein vor allem im Alter anfühlen könne, und den Wunsch nach einem regelmäßigen geselligen Zusammensein geäußert. Daraus sei die Idee für den neuen „NaSch-Treff“ entstanden.

An jedem vierten Dienstag im Monat ab 15 Uhr könnten sich Menschen zusammenfinden, die Lust darauf haben, miteinander zu reden, zu lachen und gemeinsam Zeit zu verbringen. „Vielleicht zusammen singen, mal wieder Karten spielen oder einfach bei Kaffee, Tee und Kuchen den Nachmittag genießen“, heißt es.

Premiere des Gemeinschaftsprojekts in Schöningen ist noch im März

Wer sich von diesem Projekt angesprochen fühlt, weil zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder ein neuer Impuls im Alltag gesucht wird, der ist der Mitteilung zufolge herzlich eingeladen. Der erste Termin findet am Dienstag, 26. März, ab 15 Uhr statt, und zwar im Clustreff der Diakonischen Gesellschaft „Wohnen und Pflege“ Clus in der Helmstedter Straße 24 in Schöningen.

Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, für Rückfragen stehe Annette Wolter, Leiterin des Sozialen Dienstes, unter (05352) 933615 zur Verfügung.

red