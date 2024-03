Hornburg. Die Übergabe der Wertgegenstände fand auf dem Discounter-Parkplatz in Hornburg statt. Die Polizei bittet um Zeugen – und appelliert.

Durch einen Schockanruf ist es bislang unbekannten Tätern am Dienstagmittag gelungen, Wertgegenstände im Wert von 20.500 Euro von einer Frau aus der Samtgemeinde Heeseberg zu erlangen. Die Seniorin erhielt den Anruf laut Polizei in der Mittagszeit. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau, die sich als Polizeibeamtin aus Helmstedt ausgab. Sie behauptete am Telefon, dass der Sohn der Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine junge Frau gestorben und deren Kind schwer verletzt worden wäre.

Nun müsste eine Kaution gezahlt werden, damit der Sohn wieder freigelassen würde. „Da die Seniorin angab, kein Bargeld zu haben, fragte die falsche Beamtin nach Wertgegenständen“, erklärt Helmstedts Polizei. Als die ältere Dame misstrauisch wurde, erhöhten die Betrüger den Druck und holten eine zweite Frau ans Telefon, welche sich wie die Tochter der Angerufenen anhörte. Die vermeintliche Tochter bestätigte weinend den Sachverhalt, wodurch das Opfer dem psychischen Druck nicht mehr standhielt und der Bezahlung der Kaution zustimmte.

Übergabeort der vermeintlichen Kaution: Discounter-Parkplatz in Hornburg

Als Übergabeort der Wertgegenstände wurde ein Parkplatz des Discounters in der Schladener Straße in Hornburg ausgemacht, zudem wurde der Ablauf der Übergabe besprochen. Während der gesamten Fahrt zum Übergabeort wurde durch die falsche Beamtin der Kontakt über das Telefon gehalten. Auf dem Parkplatz des Discounters übergab die Seniorin die Wertgegenstände an einen unbekannten Mann.

Der Mann war etwa 40 Jahre alt, hatte kurzes, schwarzes Haar und ein laut Polizei „südländisches Aussehen“. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Hose sowie einer dunklen Jacke. Nach der Übergabe verließ der Mann den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Zu Hause angekommen kontaktierte die Seniorin ihre Tochter, wodurch sich herausstellte, dass sie Betrügern in die Falle gegangen war.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die am Übergabeort in der Schladener Straße in Hornburg Beobachtungen bezüglich des unbekannten Mannes, eventuell auch in Verbindung mit einem genutzten Fahrzeug, gemacht haben. Hinweise gehen an die Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 96830 oder an die Polizeiinspektion Salzgitter/Wolfenbüttel/Peine unter der Telefonnummer (05341) 18970.

Polizei warnt: Niemals wird am Telefon eine Kaution gefordert

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich vor den immer wieder veränderten Maschen der Telefonbetrüger. „Die Täter erfinden hochemotionale Geschichten in dem Wissen, dass diese die Angerufenen in eine gefühlsmäßige Ausnahmesituation bringen“, erklärt die Polizei. Die Täter seien so geschult, dass sie bei einem Zögern oder Nachfragen sofort entsprechend reagieren können und sich so Vertrauen erschleichen oder Druck aufbauen. Zudem werden die Angerufenen aufgefordert, die Gespräche aufrechtzuerhalten, damit eine Kontaktaufnahme oder ein Nachdenken nicht möglich ist.

Die Polizei rät deshalb dringend, bei Anrufen, die eine Notlage und eine Geldforderung beinhalten, sofort aufzulegen. Zudem sollten die benannten Angehörigen sowie die Polizei verständigt werden. Zusätzlich weist die Polizei darauf hin, dass weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft am Telefon eine Kaution verlangt wird und niemals ein Abholer geschickt wird.

