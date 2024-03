Helmstedt. In diesen Orten im Landkreis Helmstedt werden Osterfeuer entzündet. Am Samstag beginnt mancherorts die Grünschnittannahme.

Mit den Feierlichkeiten zu Ostern wird der Winter in diesem Jahr schon besonders früh, nämlich am letzten Wochenende im März verabschiedet. In vielen Orten im Landkreis Helmstedt sind die beliebten Osterfeuer der erste Anlass im Jahr, um draußen wieder zusammenzukommen. Die vielen Osterfeuer, die bereits angemeldet worden sind, zeugen davon, dass sie in Stadt und Landkreis Helmstedt zur Tradition gehören. In unserer alphabetisch geordneten Übersicht für den Landkreis Helmstedt finden sich bereits viele Termine, einen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt sie aber jicht. Gern können Veranstalter ihre Osterfeuer noch melden. Dies geht am besten per E-Mail an redaktion.helmstedt@funkemedien.de und mit dem Stichwort „Osterfeuer“.

In diesem Jahr sind zahlreiche Feuer an den Ostertagen geplant. Egal ob Vereine, Feuerwehren oder andere Institutionen, sie alle waren schon fleißig, haben Annahmetermine für Strauch- und Baumschnitt organisiert und auch sonst alles für die feurigen Zusammentreffen vorbereitet. Bereits an diesem Wochenende beginnt in einigen Orten die Annahme von Grünschnitt.

Ostereiersuche und Osterfeuer in Barmke

Barmke: In Barmke beginnen die öffentlichen Osterfeierlichkeiten mit der Ostereiersuche am Samstag, 30. März, ab 10.30 Uhr auf dem Sportplatz. Die Kinder im Ort sind dazu eingeladen. Der neu gegründete Verein „Bürger für Barmke“ und der Barmker Ortsrat richten das diesjährige Osterfeuer in Barmke aus. Gäste sind dazu am Ostersonntag, 31. März, ab 19 Uhr willkommen. Gegen 20 Uhr soll das Feuer entzündet werden. Die Bürgerinnen und Bürger können Grünschnitt bereits erstmals am Samstag, 16. März, von 10 bis 17 Uhr anliefern. Es ist nur eine „Selbstanfuhr“ von unbehandeltem Holz möglich. Die Anfuhr von Wurzeln, behandeltem Holz, Möbel und ähnlichem ist verboten und wird zurückgewiesen.

Es wird in diesem Jahr nur eine kontrollierte Anlieferung an folgenden Tagen möglich sein: Samstag, 16. März, von 10 bis 17 Uhr, Dienstag, 19. März, von 13 bis 18 Uhr, Freitag, 22. März, von 13 bis 18 Uhr, Samstag, 23. März, von 10 bis 17 Uhr, Donnerstag, 28. März, von 13 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 30. März, von 10 bis 13 Uhr. Die Anfahrt erfolgt über die Rennauer Straße Richtung Friedhof. Für eine Spende bei der Anlieferung (Entsorgungskosten) wären Verein und Ortsrat dankbar. Weitere Auskünfte erteilt der Barmker Ortsbürgermeister, Stefan Weferling, unter 0172 51 222 39 oder sweferli@t-online.de.

Übrigens: Für das Osterfeuer werden immer wieder fleißige Helfer gesucht, egal ob Aufbau am Sonntagvormittag oder Verkauf am Abend sowie für das Aufräumen am Montag. Wer sich einbringen möchte, kann sich ebenfalls gern bei Stefan Weferling melden.

Boimstorf: Am Ostersonnabend, 30. März, gegen 18.30 Uhr soll das Osterfeuer auf dem Sportplatz in Boimstorf entzündet werden. Für Essen und Getränke ist gesorgt, versichert die Freiwillige Feuerwehr Boimstorf. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass Holz nur am 30. März gesammelt wird und auch nur an diesem Tag angeliefert werden darf. Auch hier gelten die üblichen Bestimmungen.

Im Landkreis Helmstedt darf nur Grünschnitt fürs Osterfeuer angeliefert werden

Emmerstedt: Der Förderverein Emmerstedt, Rottingham organisiert das Osterfeuer am Ostersamstag, 30. März, auf dem Schulacker. Es wird gegen 19 Uhr entzündet.

Esbeck: Die Ortsfeuerwehr freut sich über viele Besucherinnen und Besucher beim Osterfeuer am Ostersamstag, 30. März, von 17.30 bis 22 Uhr. Veranstaltungsort ist der Dorfplatz am Feuerlöschteich. Die Gäste können sich auf Bratwurst vom Grill, Pommes und Getränke freuen.

Eine begrenzte Anlieferung von Garten- und Baumschnitt ist ausschließlich am Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. März, jeweils von 17 bis 19 Uhr möglich. Bei Anlieferung wird um eine Spende für die Jugend- und Kinderfeuerwehr gebeten. Es besteht keine Abnahmegarantie, die Anfahrt ist über den Wiesenweg möglich. Ganz wichtig: Bitte keinen Hausmüll, behandeltes Holz, Wurzeln beziehungsweise sonstigen Müll anliefern oder abladen. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt! Wer Fragen hat, kann sich an Ortsbrandmeister Sascha Fritsch wenden (Telefon 05352-9685087).

Essenrode: Die Feuerwehr Essenrode mit Kinder- und Jugendfeuerwehr, sowie der Förderverein der Feuerwehr Essenrode freuen sich auf ein schönes Osterfest und ein paar gesellige und friedliche Stunden am Osterfeuer. Termin dafür ist am Ostersamstag, 30. März. In diesem Jahr findet das Osterfeuer hinter den Klärteichen (Verlängerung Grammwiesenweg) statt und wird dort um 19.30Uhr angezündet. Informationen zur Grünschnitt-Abholung sind der Hauswurfsendung zu entnehmen, die die Jugendfeuerwehr verteilt hat.

Frellstedt: Das Osterfeuer Frellstedt (Samtgemeinde Nord-Elm) findet am Ostersamstag, 30. März statt. Gäste sind ab 18 Uhr auf dem Osterfeuerplatz willkommen.

Grasleben: Der Verein Grasleben für alle lädt am Ostersamstag ab 19.00 Uhr zu diesjährigen Osterfeuer auf den Osterfeuerplatz. Für reichlich Snacks und Getränke ist gesorgt. Mit Einbruch der Dämmerung wird das Osterfeuer entzündet. Folgende Hinweise gibt die Vorsitzende Veronika Bode für die Anlieferung des Grünschnitts. Die Anlieferung kann gegen eine freundliche Spende ausschließlich zu folgenden Zeiten erfolgen: Samstag, 23. März, 10 bis 19 Uhr; Mittwoch, 27. März, 16 bis 19 Uhr; Samstag, 30. März, 9 bis 13 Uhr. Die Dicke des Astwerks darf dabei einen Durchmesser von 15 Zentimetern nicht überschreiten und es dürfen weder Wurzelwerk noch behandeltes Holz angeliefert werden.

Jerxheim: Weithin sichtbar dürfte das Osterfeuer der Gemeinde Jerxheim sein, das am Samstag, 30. März, auf dem Heeseberg entzündet wird. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein Feuerwehr Jerxheim mit der Unterstützung der Kinder-, Jugend- und Aktiven-Feuerwehr.

Grünschnitt (keine Wurzeln, kein behandeltes Holz) dürfen am 23. März, von 9 bis 19 Uhr, sowie am 25. und 28. März, jeweils von 11 bis 19 Uhr angeliefert werden. Kosten für die Anlieferung: Pkw-Anhänger (klein) 7,50 Euro, Pkw-Anhänger (groß) 15 Euro, Gummiwagen 20 Euro. Hinweis der Veranstalter: Anlieferungen außerhalb der angegebenen Zeiten werden zur Anzeige gebracht.

In Königslutter richten Schützengilde und Sportverein das Osterfeuer aus

Königslutter: Der Ortsrat der Stadt Königslutter lädt zum Osterfeuer ein. Mit tatkräftiger Unterstützung der Schützengilde Königslutter und dem Sportverein Viktoria Königslutter findet am Ostersonntag, 31. März, ab 18:00 Uhr in Königslutter am sogenannten Promilleweg, auf dem Grundstück der Firma Gerecke, das Osterfeuer 2024 statt.

Um 18.30 Uhr wird die Veranstaltung mit einem Fackelumzug der Jugend- und Kinderfeuerwehr Königslutter und der musikalischen Begleitung des Spielmannszuges der Freiwilligen Feuerwehr Königslutter eröffnet und gemeinsam das Osterfeuer angesteckt. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Königslutter am Elm wird der Brandschutz gewährleistet.

Im Vorfeld können Feuerholz und Strauchschnitt am Donnerstag, 28. März, von 13 bis 18 Uhr und am Ostersamstag von 9 bis 12 Uhr angeliefert werden. Es wird nur naturbelassenes Brandgut angenommen, Äste dürfen nicht dicker als zehn Zentimeter sein.

Mariental: Die Dorfvereine in Mariental veranstalten am Ostersamstag, 30. März, ab 18 Uhr an der Gartenstraße ihr traditionelles Osterfeuer. Für das leibliche Wohl sorgen wie in den vergangenen Jahren die Marientaler Vereine.

Grünschnitt kann vom 19. bis 22. März von 16 bis 18 Uhr, am 23. März von 9 bis 12 Uhr sowie in der Osterwoche vom 25. bis 28. März von 16 bis 18 Uhr angeliefert werden. Es gelten die üblichen Betsimmungen. Für alle Gebinde freuen sich die ausrichtenden Vereine über eine Spende. Die Spenden werden für die Entsorgung des Restmülls und Wiederherstellung des Platzes verwendet. Bleibt etwas übrig, so wird diese Summe für das Kindersommerfest ausgegeben.

Räbke: In Räbke wird das Osterfeuer erst am Ostersonntag, 31. März, entzündet. Das Fest beginnt um 19 Uhr auf dem Sportplatz. Ortsansässige haben am 30. März von 8 bis 14 Uhr die Möglichkeit, Strauchschnitt bis maximal Armdicke anzuliefern.

In Schöningen wird das Osterfeuer auf der Wiese am Schloss entzündet

Schöningen: Die Freiwillige Feuerwehr freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher am Ostersamstag, 30. März, beim traditionellen Schöninger Osterfeuer auf der Wiese am Schloss.

Für das leibliche Wohl wird ab 16 Uhr mit Deftigem vom Grill und kühlen Getränken gesorgt. Gegen 17 Uhr wird das diesjährige Schöninger Osterfeuer entzündet.

Süpplingen: Das Osterfeuer in Süpplingen findet am Ostersamstag, 30. März, ab 18 Uhr auf dem Sportplatz statt. Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Speisen gesorgt.

Eine Anlieferung von Garten- und Strauchschnitt ist am 23. März von 9 bis 12 Uhr und am 28. März von 10 bis 18 Uhr möglich. Die Anlieferung erfolgt über den Feldweg Richtung Süpplingenburg. Eine Anlieferung ist nur zu den vorgegebenen Zeiten erlaubt. Das Anliefern von Baumwurzeln, Sperrmüll, behandeltem Holz, Reifen, Altöl oder sonstigen Abfällen ist untersagt. Die Anlieferung ist kostenpflichtig: für den Pkw-Anhäger werden 5 Euro, für den Trecker-Anhänger 10 Euro berechnet.

Bereits eine Woche vor dem Osterfeuer, am 23. März ab 10 Uhr, findet ein Arbeitseinsatz auf dem Sportplatzgelände Süpplingen statt. Helfende Hände werde gebraucht, Gartengeräte sind bitte mitzubringen.

Leserbild vom traditionellen Osterfeuer vor den mystischen Steingräbern von Süpplingenburg, wo sich alljährlich nicht nur die Dorfgemeinschaft in Feierstimmung trifft. (Archiv) © Alfred Gogolin, Helmstedt | Alfred Gogolin, Helmstedt

Süpplingenburg: Das Osterfeuer in Süpplingenburg wird am Ostersonntag, 31. März, auf dem Osterfeuerplatz entzündet.

Velpke: Das jährliche große Osterfeuer wird in Velpke am Ostersonntag, 31. März, gegenüber dem Feuerwehrhaus am Sägemühlenweg von 17 bis 23 Uhr veranstaltet. Die Jugendfeuerwehr entzündet das Feuer bei eintretender Dunkelheit. Wie gewohnt bieten unsere die aktiven Kameradinnen und Kameraden am Feuerwehrhaus leckere Grillspezialitäten und in der Fahrzeughalle kalte und warme Getränke zu günstigen Preisen an. Sie alle freuen sich über viele Besucher. Auch Besucher aus der Umgebung sind herzlich willkommen. Die Anlieferung von Grünschnitt fürs Osterfeuer ist am 23. März von 8 bis 14 Uhr möglich.

Warberg: In Warberg wird Grünschnitt am 23. März von 9 bis 16 Uhr sowie am 30. März von 9 bis 12 Uhr auf dem Osterfeuerplatz angenommen. Das Osterfeuer wird am 30. März gegen 19 Uhr entzündet.

Wendhausen: Am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr sollen in Wendhausen der Frühling begrüßt und alle bösen Wintergeister vertrieben werden. Nach altem Brauchtum wird das Osterfeuer entzündet, um gemeinsam ein paar gesellige Stunden zu verbringen. Wie gewohnt ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Das Osterfeuer in Wendhausen wirft schon jetzt seine Schatten voraus. Auch in diesem Jahr kann Gestrüpp und Grünschnitt an zwei Samstagen wie gewohnt zum Osterfeuerplatz im Sandkamp angeliefert werden. Es ist bitte zwingend darauf zu achten, dass nur erlaubtes Schnittgut wie zum Beispiel Baumschnitt und Heckenschnitt angeliefert werden darf. Materialien wie behandeltes Holz, Autoreifen, Plastik, Wurzeln, Rasenschnitt und nasses Laub gehören nicht in das Osterfeuer.

Diese Materialien müssten anschließend als Sonder- beziehungsweise Giftmüll teuer entsorgt werden. Wer dies missachtet, muss mit einer Anzeige rechnen. Zu den Anlieferungszeiten werden freiwillige Helfer die Anlieferung überwachen und im Zweifelsfall mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Querenhorst: Dort wird das Osterfeuer am Ostersamstag veranstaltet. Stattfinden soll es wieder auf dem Osterfeuerplatz, diesen finden Gäste aus Richtung Helmstedt vor dem Ortseingang links. Es erwartet alle eine gemütliche Atmosphäre mit Kaltgetränken, Gegrilltem und Pommes. Für die Kinder wird es kleine Lagerfeuer geben.

Bitte beachtet, dass die Anlieferung von Grünschnitt nur für Bewohner von Querenhorst möglich ist. Die Termine hierfür sind der 16., 23. und 30. März von 9 bis 14 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: