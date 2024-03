Helmstedt. Im Juni findet der Benefizlauf für den Landkreis Helmstedt statt. Der Erlös soll diesmal an eine besondere Selbsthilfegruppe fließen.

Die Laufschuhe für den guten Zweck schnüren: Am Samstag, 22. Juni, findet ab 10 Uhr der 8. Benefizlauf für den Landkreis Helmstedt vom Sportgelände des HSV Helmstedt „Am Bötschenberg“ statt. Der Erlös der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr gespendet und kommt der Selbsthilfegruppe für Krebsbetroffene des DRK zugute, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, heißt es in der Mitteilung des Landkreises.

„Der Benefizlauf ist der etwas andere Lauf, bei dem nicht die schnellste Zeit oder der Sieg im Vordergrund stehen, sondern die Freude, mit der alle Teilnehmenden sich gemeinsam für die gute Sache einsetzen“, sagt Sonja Klein, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Verschiedene Firmen und Vereine aus dem Kreisgebiet würden die Aktion unterstützen und mit eigenen Laufteams auf der Strecke im Lappwald unterwegs sein.

Mit dem Helmstedter Benefizlauf soll ein Zeichen gesetzt werden

Das Organisationsteam, bestehend aus den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Landkreises Helmstedt sowie dem Seniorenstützpunkt Helmstedt, möchte „ein Zeichen für eine sportliche und gesunde Zukunft setzen“. Das Trio kooperiert wie in den vergangenen Jahren mit dem Helmstedter Walllauf-Team, dem Helmstedter Sportverein und wird unterstützt durch den Kreissportbund.

Anmeldeschluss für den Benefizlauf in Helmstedt ist Mitte Juni

Ins Leben gerufen wurde der Benefizlauf zugunsten an Brustkrebs erkrankter Frauen im Landkreis Helmstedt. „Neuere Studien zeigen, dass Laufen nicht nur dem Herz-Kreislauf-System dient und koronaren Erkrankungen vorbeugt, sondern auch gegen Krebs wirksam ist. Untersuchungen zeigen weiter, dass Sport bei einer onkologischen Erkrankung den Genesungsverlauf positiv beeinflusst und auch vor Rückfallen schützen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Der Benefizlauf ist der etwas andere Lauf, bei dem nicht die schnellste Zeit oder der Sieg im Vordergrund stehen, sondern die Freude, mit der alle Teilnehmenden sich gemeinsam für die gute Sache einsetzen. Sonja Klein, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Helmstedt

Die Teilnehmenden werden sich, wie in den Vorjahren auch, einer fünf und zehn Kilometer langen Runde stellen können. Gewertet werden die Disziplinen: Laufen, Walking und Nordic-Walking; die Messung der Zeitwerte erfolge über ein elektronisches Fuß-Chip-System. Die Startgelder betragen für Erwachsene 10 Euro und für Jugendliche 5 Euro. Anmeldeschluss für den Lauf ist der 15. Juni; Anmeldungen und weitere Informationen zum Benefizlauf gibt es unter folgendem Link: https://benefizlauf.stadt-helmstedt.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red