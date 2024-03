Helmstedt. Die Polizei bittet um Zeugenhilfe in Helmstedt: Aus einem Fahrradgeschäft wurden etwa 15 Mountainbikes und E-Bikes gestohlen.

Unbekannte Täter sind in Helmstedt in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und haben E-Bikes und Fahrräder im Wert von insgesamt 30.000 Euro gestohlen. Das berichtet die Polizei. In der Zeit von Dienstag, 5. März, 18 Uhr, und Mittwoch, 6. März, 9.10 Uhr, brachen die Täter in das Geschäft in der Leipziger Straße ein. Am Mittwochmorgen stellte der Inhaber des Fahrradgeschäftes fest, dass die Haupteingangstür aufgebrochen worden war.

Insgesamt sollen laut Besitzer etwa 15 Mountainbikes und E-Bikes gestohlen worden sein. Da die Einbrecher für den Abtransport der Fahrräder ein größeres Fahrzeug benötigt haben dürften, hoffen die Ermittler, dass Zeugen ein entsprechendes Fahrzeug am oder in Tatortnähe aufgefallen ist. Des Weiteren werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verbleib der gestohlenen Zweiräder geben können. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210.

