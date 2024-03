Helmstedt. In der Nacht kam es bei Helmstedt auf der A2 zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Lkws, es entstehen massive Schäden an den Fahrzeugen.

Auf der A2 bei Helmstedt ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 7. März, zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw gekommen. Der Feuerwehr Helmstedt wurde gegen 0.57 Uhr zwischen Helmstedt-Ost und Helmstedt-Zentrum in Fahrtrichtung Hannover ein Unfall mit eingeklemmter Person gemeldet. Bei dem Unfall kollidierten zwei Lkw miteinander, in dem einer auf den anderen auffuhr. Die Fahrerkabine des hinteren LKW wurde dabei völlig zerstört, wie Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, berichtet.

Der Fahrer hatte beim Eintreffen der Rettungskräfte das Fahrzeug aber bereits selbstständig verlassen. Trotz der massiven Schäden war keine Person eingeklemmt und es liefen keine Betriebsmittel aus. Der Fahrer wurde dem Rettungsdienst übergeben, der den Fahrer in ein Krankenhaus transportierte. Die Einsatzstelle wurde bereits durch die Autobahnpolizei abgesichert. Die Feuerwehr musste somit nur noch den Brandschutz sicherstellen sowie den Motorraum des Lkws mittels Wärmebildkamera kontrollieren. Der Einsatz dauerte für die Ortsfeuerwehr Helmstedt rund eine Stunde.

Der hintere Lkw ist nach dem Unfall auf der A2 massiv beschädigt. © Feuerwehr Helmstedt | Feuerwehr Helmstedt

red