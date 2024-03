Helmstedt. Eine Agentur aus Goslar startet im Landkreis Helmstedt ein Experiment im ÖPNV. Was es damit auf sich hat und wer mitmachen kann.

Berufspendler nutzen in der Region bevorzugt das Auto. Doch wie der Umstieg auf den klimafreundlicheren und auch stressfreieren ÖPNV erleichtert werden kann, das will die Energie Ressourcen Agentur Goslar (ERA) gemeinsam mit der TU Braunschweig und anderen Partnern nun erproben. Am 18. März soll hierfür ein Förderantrag beim Regionalverband Großraum Braunschweig gestellt werden, wie es in der Mitteilung dazu heißt.

Für die Testphase werden Freiwillige gesucht, die zwei Monate lang statt mit dem Auto mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und in Kombination mit einem E-Faltrad zur Arbeit pendeln wollen. Wer dies einmal für sich ausprobieren möchte, kann voraussichtlich ab Mai beim „Faltradprojekt“ im Landkreis Helmstedt mitmachen. „Tester erhalten im Rahmen des Förderprojektes dann kostenlos vom Harzer E-Bike ein E-Faltrad geliehen und eine persönliche Mobilitätsberatung durch die ERA, die genau auf deren Bedürfnisse zugeschnitten ist“, heißt es.

Das E-Faltrad hat noch einen besonderen Vorteil in Bus und Bahn

Das Projekt werde dann von der TU Braunschweig wissenschaftlich begleitet. Alles, was Teilnehmer tun müssten, sei, zu Beginn und Ende der Testphase ein Interview zu führen oder einen Onlinefragebogen zu beantworten. Die Schnupperphase soll kostenlos sein. Die Auslagen für ein zweimonatiges Abo des Deutschland-Tickets würden nach dem Projekt und Einreichung der Fragebögen erstattet.

„Eine einzigartige Möglichkeit, um kostenlos zu testen, ob der Umstieg auf ÖPNV Spaß macht und funktioniert“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein Ziel der Initiatoren sei es, die Menschen für diese Form des Pendelns zu begeistern, sodass sie zukünftig noch etwas mehr für die Gesundheit und den Klimaschutz tun. „Während bei der bequemen Fahrt mit dem ÖPNV Zeit bleibt für Dinge, die man gern tut, macht das E-Faltrad eine Haltestelle erreichbar, die häufiger angefahren wird als die Bushaltestelle um die Ecke“, heißt es weiter. Das E-Faltrad zähle als Gepäckstück und könne unentgeltlich in Bahnen und Bussen mitgenommen werden.

Das Projekt startet voraussichtlich im Mai, sodass in den Monaten Mai/Juni, Juli/August oder September/Oktober geschnuppert werden kann. Interessenten können sich bis spätestens 18. März bei der Wirtschaftsförderung für den Landkreis Helmstedt anmelden unter (05351) 52353451. Sobald das Projekt startet, würden die Teilnehmenden benachrichtigt.

red