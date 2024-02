Schöningen. Unbekannte sind in Schöningen bei zwei Einbrüchen gescheitert. Montagnacht haben in dem Ort unbekannte Täter Häuser und Gegenstände beschmiert.

Bei Einbrüchen in der Hötensleber Straße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Hötensleber Straße gescheitert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei versuchten sie sich mittels Gewalteinwirkung, Zugang in ein Lebensmittelgeschäft sowie zu einem Warenautomaten zu verschaffen. Aus bisher ungeklärten Gründen ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Bestandteil aktueller polizeilicher Ermittlungen. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Schöningen unter der Rufnummer (05352) 96830 melden.

Täter beschmieren und bekleben Hauswände in Schöningen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag im Schöninger Stadtgebiet entlang der Helmstedter Straße, Wilhelmstraße und Clausfeldstraße Hauswände, Ampel- und Laternenmäste, Streugutbehältnisse, Verteilerkasten und einen Postkasten beklebt und beschmiert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei lösten sie außerdem ein Verkehrsschild aus der Verankerung und legten dieses einige Meter weiter in eine Einfahrt.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer (05352) 96830 mit der Polizei Schöningen in Verbindung setzen.

red