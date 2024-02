Braunschweig. Unweit des Eintracht-Stadions hat am Donnerstag ein Autofahrer einen 54-Jährigen erfasst. Der Radler blutete stark und kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei Braunschweig erst am Mittwoch mitgeteilt hat, ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Am Schwarzen Berge/Roggenkamp ein Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Braunschweiger auf seinem E-Bike von einem Fahrzeug angefahren wurde. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer und ließ den Radfahrer verletzt zurück.

Nach Angabe des 54-Jährigen habe dieser die Straße Am Schwarzen Berge in Richtung Hamburger Straße befahren. Er habe dann die von rechts kommende Einmündung Roggenkamp passiert, um weiter auf dem dann beginnenden rechtsseitigen Radweg zu fahren. In diesem Moment sei aus der Straße Roggenkamp ein PKW gekommen, der ihn rechtsseitig getroffen habe. Infolge sei er gestürzt. Der Pkw habe seine Fahrt einfach fortgesetzt, ohne überhaupt anzuhalten.

Der Radfahrer erlitt durch den Unfall eine stark blutende Verletzung an der linken Hand. Zudem verspürte er starke Schmerzen an seiner kompletten linken Körperhälfte .Mitarbeiter eines nahegelegenen Lebensmittelmarktes informierten dann Rettungskräfte und die Polizei. Zwecks weiterer Behandlung kam der 54-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Unfallverursacher konnte nicht näher beschrieben werden. Die Ermittlungen laufen. Gesucht werden jetzt der flüchtige Pkw und weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise: (0531) 4763935.

Polizei Braunschweig sucht Besitzer eines blauen Motorrollers

Bereits am 12. Oktober haben Unbekannte einen Motorroller im Spreeweg in Braunschweig beschädigt. Den Motorroller stellte die Polizei in der Folge sicher, da bislang kein rechtmäßiger Eigentümer ermittelt werden konnte. Bei dem Roller handelt es sich um ein Modell der Marke HER CHEE in der Farbe blau.

Wem gehört dieser Motorroller? © FMN | Polizei Braunschweig

Hinweise zum Eigentümer bitte zu Geschäftszeiten an die Polizei Querum unter (0531) 4763415 oder an das Polizeikommissariat Nord unter (0531) 4763315.

red