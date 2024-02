Königslutter. Im Hallenbad Königslutters wurde es jeck für die Kleinen. Wer im Kostüm kam, hatte freien Eintritt. Allzu viele waren es aber nicht.

Es sei nur ein Versuch, erklärte Jonas Murche vom Förderverein Lutterwelle in Königslutter. Am Dienstagnachmittag lud der Verein zum lustigen Faschingsschwimmen in die Fluten des Hallenbades. Kinder, die im Kostüm kamen, durften kostenlos eintreten. Ganz viele waren es nicht, aber die, die da waren, hatten ihren Spaß. Und tatsächlich, einige waren in Verkleidung angerückt.

Die Förderer der Lutterwelle lassen sich immer wieder neue Aktionen einfallen, um das Bad attraktiv zu machen. Regelmäßige Schwimmkurse für die Kleinen, im Sommer eine Sause der Vereine im Freibad und diesmal eben das lustige Schwimmen zu Fasching. Im nächsten Jahr wollen sie ihre Zielgruppe gezielter ansprechen, damit das Schwimmen der kleinen Närrinnen und Narren ein weiterer fester Termin im Kalender der Menschen wird.

