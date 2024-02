Helmstedt. Die Kino-Macher ziehen Bilanz und verraten, worauf sich das Publikum in den Kammerlichtspielen und Helmstedter Kinos 2024 freuen darf.

Nintendos Kult-Klempner Super Mario hat im vergangenen Jahr die Kino-Leinwände in Helmstedt und Königslutter gerockt. Die Top-10-Listen der Kinobetreiber in beiden Städten weisen den kleinen Kerl mit roter Schirmmütze, blauem Overall, braunem Schnurrbart als Publikumsmagnet aus.