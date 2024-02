Schöningen. Emotional, bewegend, lautstark: So war die Kundgebung für Demokratie in Schöningen. Lesen Sie, wie sich die Redner stark gemacht haben.

Silvia Thoma aus Schöningen wollte trommeln. Sie wollte lautstark auch in ihrer Heimatstadt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und für eine starke Demokratie kämpfen. Dass es ihr gelungen ist, hat sich am Freitagnachmittag gezeigt, als mehrere Hundert Menschen dem Aufruf gefolgt sind und vor dem Rathaus in Schöningen Gesicht gezeigt haben.