Scheppau. Der elf Jahre alte Schüler vom Anna-Sophianeum in Schöningen gewann den Regionalwettbewerb in Scheppau. Die Jury war sich einig.

Also, lesen können sie alle, richtig gut lesen. Am Donnerstag fand der Regionalentscheid zum Vorlesewettbewerb 2023/2024 im Freizeitheim Scheppau statt. Es ist bereits der 65. Wettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Schirmherr ist der Bundespräsident. Er richtete sich an junge Leseratten aus den sechsten Klassen.