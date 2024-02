Uhry. Nach mehr als drei Wochen ist die briefkastenlose Zeit in Uhry vorbei. Dieter Hauschild machte auf den demolierten Kasten aufmerksam.

Am 6. Januar hatte Dieter Hauschild aus Königslutter ein Foto gemacht: Es zeigt einen heruntergerissenen Postbriefkasten, der demoliert auf dem Boden liegt. An dem Missstand ändert sich auch die nächsten Tage nichts, bis Hauschild nach fast drei Wochen sprichwörtlich der Kragen platzt. Er, der früher selbst bei der Post arbeitete, versteht nicht, warum der Kasten in dieser langen Zeit nicht ersetzt wurde.