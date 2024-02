Königslutter. Flächendeckend blieb am Mittwoch in Königslutter und am Nord-Elm der Strom weg. Die Fehlersuche ging noch am Donnerstag weiter.

Ab Mittwochnachmittag ging im gesamten Stadtgebiet Königslutters und in der Samtgemeinde Nord-Elm nichts mehr: Gegen 16 Uhr war der Strom ausgefallen und legte für mehrere Stunden fast alles lahm. Eine „außergewöhnliche Lage“, wie der Landkreis Helmstedt feststellte, und berief deshalb den Krisenstab ein. Zunächst war nicht absehbar, wie lange der Ausfall andauern und welchen Folgen er haben würde. Auch die Ursache blieb offen.