Helmstedt. Dem Etatentwurf erteilt die Mehrheit der Helmstedter Kreistagsabgeordneten eine Absage. Alle Planungen liegen nun bis März auf Eis.

Den Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2024 hat der Kreistag Helmstedt in seiner Sitzung am Mittwochabend abgelehnt. 19 Kreistagsabgeordnete stimmten gegen den defizitären Etat, 17 dafür, 3 enthielten sich. Im Mittelpunkt der Diskussion um das Zahlenwerk, das ein Minus von rund 38 Millionen Euro ausweist, stand eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1,5 Millionen Euro für kreiseigene Kommunen. Diese war im vorgelegten Entwurf des Landrates und der Kreisverwaltung gestrichen worden, sollte auf Antrag der Grünen in der Sitzung wieder in den Etat aufgenommen werden.