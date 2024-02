Helmstedt. Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit im Kreis Helmstedt hört ernüchternden Bericht über Entwicklung des Planes.

Ausgerechnet jenes Ausschussmitglied, dem eine Abgrenzung der Begrifflichkeiten Kulturentwicklungsplan/ Kulturbedarfsplan gegen sozialistische DDR-Zeiten so wichtig war, fehlte. Am Dienstagnachmittag traf sich der Ausschuss für Kultur, Heimatgeschichte, Sport und Freizeit (AKHSF) auf Kreisebene im Sitzungssaal des Kreishauses 1. Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Sachstandsbericht zum besagten Plan, dessen Bezeichnung aus Sicht von Dr. Alexander Börger (CDU) sozialistisch angehaucht ist. Börger fehlte. Er hat in dieser Sache auch nicht viel verpasst. Denn der Plan geht offenbar nicht so auf, wie, nun ja, geplant. Am Engagement des Landkreises liegt das wohl nicht. Vielmehr sucht man dort sozusagen eine Rettung des Planes über ein alternatives Angebot.