Helmstedt. Als Peter Altenbach seinen Parkschein ziehen wollte, kam aus dem Automaten nichts. Auf Erklärung aus dem Rathaus wartet er bis heute.

Wer in Helmstedt Geld in einen defekten Parkscheinautomaten steckt, bekommt dieses nicht erstattet. Diese Erfahrung hat nun Peter Altenbach machen müssen. Der Glentorfer hatte Anfang Januar zwei Euro in einen defekten Geldautomaten auf dem Holzberg gesteckt und danach im Helmstedter Rathaus wegen der Erstattung der vergeblich gezahlten Parkgebühr nachgefragt.