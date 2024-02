Süpplingen. Landwirte, Mittelständler und Bürger sollen ihre „Politische Unzufriedenheit“ wieder mit einem leuchtenden Konvoi sichtbar machen.

Erneut wird am Samstagabend eine Demo-Kolonnen-Fahrt durch Ortschaften des Landkreises Helmstedt rollen. Wie angekündigt ruft dazu die Süpplinger Organisatorin Verena Hendus alle Menschen, „die mit der Ampel unzufrieden sind“, auf, sich daran „laut und hell beleuchtet“ zu beteiligen. Die erste Auflage dieser Protestfahrt unter dem Motto „Politische Unzufriedenheit“ hatte sich Ende Januar durch den Landkreis bewegt, deutlich mehr als 400 Fahrzeuge – Traktoren, Lastwagen, Pkw und Zweiräder – hatten sich am Ende dem Konvoi angeschlossen. So soll es auch am Samstag wieder werden: „Wir wollen Landwirten, Mittelständlern und Privatleuten ein Forum zum Protest geben. Von der Bügelfrau bis zum Fliesenleger sind alle willkommen“, sagt die Veranstalterin.