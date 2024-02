Helmstedt. Durch den Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Bundesstraße 244 war zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Das ist passiert.

Ein Pkw mit einem Pferdeanhänger ist am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 244 im Bereich der Anschlussstelle Helmstedt West mit einem Lkw kollidiert. Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr verletzten sich zwei Personen dabei leicht. Durch den Aufprall wurde der Frontbereich des Pkw stark zerstört, und es liefen größere Mengen Betriebsmittel aus. Das Pferd verletzte sich bei der Kollision augenscheinlich nicht und wurde in einem herbeigerufenen zweiten Anhänger von der Unfallstelle wegtransportiert. Aktuell laufen noch die Bergungsmaßnahmen. Die Bundesstraße war zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

red