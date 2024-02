Bad Helmstedt. Der aus dem Fernsehen bekannte Comedian trat im Brunnentheater auf. So war der Auftritt – und so kam er beim Publikum an.

War früher wirklich alles besser? Antworten auf diese Frage lieferte am Samstagabend im nahezu ausverkauften Helmstedter Brunnentheater der Comedian Bernhard Hoëcker mit seinem Programm „Morgen war gestern alles besser“.