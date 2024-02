Velpke. Die Samtgemeinde will die Kita-Krise bewältigen. Wie viele Kinder auf der Warteliste stehen – und wann die neue Kita eröffnen könnte.

Die Samtgemeinde Velpke will eine weitere Kita bauen – die Verwaltung will dazu mit dem Rat eine Grundsatzentscheidung beschließen. Zunächst werden die Pläne dem Ausschuss für Kindertagesstätten der Samtgemeinde vorgestellt. Die Sitzung findet am Montag, 12. Februar, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Velpke statt. Entschieden wird dann am 5. März in der Ratssitzung.