Helmstedt. Am Montag geht die neue Staffel der Dating-Sendung mit dem bekannten Koch Roland Trettl los. Dieses Mal ist eine Helmstedterin dabei.

Sonne, Strand, Meer – das hört sich doch nach entspannter Atmosphäre an, in der man auch schnell mal neue Menschen kennenlernt. Vielleicht sogar die große Liebe? In solch einer Umgebung findet die Dating-Sendung „First Dates Hotel“ statt, die vom fernsehbekannten Koch Roland Trettl präsentiert wird. Es ist der Ableger der Sendung „First Dates“, die täglich auf Vox läuft, und in der es darum geht, bei einem Blind Date den potenziellen Partner fürs Leben zu finden. In der Hotel-Version eben in schöner Mittelmeer-Kulisse. Am Montag geht die neue Staffel los. Und mit dabei: Eine Helmstedterin.