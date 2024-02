Flechtorf. Der 17 Jahre alte Jugendliche leidet an verschiedenen schweren Krankheiten. Doch das ist längst nicht alles.

Der 17 Jahre alte Leon aus Flechtorf ist schwer erkrankt. Seine Pflegeeltern Christine Walf-Kirsch und Heinz Kirsch sprechen von lebensverkürzenden Diagnosen. Sein Herz ist schwach, die Spendernieren arbeiten sehr eingeschränkt. Gewebetumore entstellen sein Gesicht und seinen Kopf. Wir berichteten. Doch die Diagnosen sind letztlich lediglich ein weiteres Element, das den ohnehin schon prall gefüllten Lebensrucksack des jungen Menschen nur noch schwerer und scheinbar untragbar macht. Denn Leons Leben begann mit Ablehnung und dem Kampf um das blanke Überleben. Was folgte, waren Fehldiagnosen, -prognosen und -einordnungen, die den Jungen zum Systemsprenger wider Willen machten. Zurzeit besucht er eine berufsbildende Schule in Hannover. Währenddessen lebt er in einer Wohngruppe, aber alles mit Einschränkungen, denn: Seine Krankheiten zwingen ihn regelmäßig, auf die Schule zu verzichten, oft vollkommen unvermittelt. Wir trafen ihn im Hause seiner Pflegeeltern in Flechtorf und bei der Auszeichnung des Helmstedter Menschen des Jahres im Dezember. Leon selber hatte seine Oma, wie er Christine Walf-Kirsch liebevoll nennt, als Kandidatin vorgeschlagen. Sie belegte den zweiten Platz.