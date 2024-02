Essehof. Der Karnevalverein Lehre schraubt noch kräftig am Motivwagen für den Schoduvel in Braunschweig. Das Motiv steht schon fest.

Es ist noch einiges zu tun am Motivwagen des Karnevalvereins Lehre. Doch bis zum großen Braunschweiger Karnevalsumzug am Sonntag, 11. Februar, wird er fertig sein und erneut vom Essehofer Landwirt Rainer Burmeister durch die Braunschweiger Innenstadt gezogen. Wer das Spektakel, den Schoduvel, hautnah erleben will, der kann übrigens für fünf Euro mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Löwenstadt und wieder zurück in den Landkreis Helmstedt fahren.