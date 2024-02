Königslutter. Unter dem Motto „Demokratie verteidigen!“ findet eine große Kundgebung statt. Dafür hat sich ein breites Bündnis zusammengetan.

Nach der beeindruckenden Kundgebung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Helmstedt, will Königslutter jetzt ebenfalls ein Zeichen setzen. Ein großes Bündnis verschiedenster Akteure aus der Stadt ruft zu einer Kundgebung auf dem Marktplatz auf. Allen voran Bürgermeister Alexander Hoppe.

Der hatte schon bei der Demonstration in Helmstedt in seiner Funktion als Präsidiumsmitglied der Arbeiterwohlfahrt auf dem Podium gestanden und gesprochen. Vor den laut Polizei etwa 2000 Menschen auf dem Marktplatz hatte er unter anderem Befürchtungen geäußert, wonach durch die rechten Strömungen das Sozialstaatsprinzip und die Grundwerte der Gesellschaft bedroht seien. Hoppe selbst dachte, dass mit dieser Kundgebung bereits ein starkes Zeichen der Demokratieverteidiger gesetzt worden sei. Doch den Königslutteranern war das noch nicht genug, wie er uns berichtete.

Etwa 2000 Menschen kamen am 26. Januar auf den Marktplatz in Helmstedt zusammen, um „für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“ zu demonstrieren. © Helmstedt | Darius Simka

„Es sind verschiedene Fragen aus der Bevölkerung an mich gestellt und auch mehrfach der Wunsch geäußert worden, ob wir nicht in Königslutter auch etwas machen wollen“, erzählte er vom Ursprung der Idee. „Und dann stellte sich heraus, dass diese Fragen und Anliegen nicht nur mich erreicht hatten.“

Kundgebung gegen Rechts soll am 5. Februar in Königslutter stattfinden

Fast aus allen Königslutteraner Rats-Fraktionen seien Vertreter angesprochen worden. Hoppe habe die Diskussion schließlich in den Rat und in die Fraktionen gegeben und schnell habe festgestanden: „Wir fanden es wichtig, auch in Königslutter ein Zeichen zu setzen.“ Und so werde jetzt eine Kundgebung für kommenden Montag, 5. Februar, organisiert.

Unter dem Titel „Gemeinsam gegen Rechtsextremismus! Demokratie verteidigen!“ sind nicht nur Königslutteraner aufgerufen, ein sichtbares Statement zu zeigen. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Offizieller Anmelder der Demonstration in Absprache mit den Fraktionen ist Alexander Hoppe. Zwar steht der SPD-Bürgermeister prominent stellvertretend für das Anliegen, doch für den Aufruf haben sich bereits jetzt etwa 30 Institutionen, Verbände, Parteien und Geschäftsleute aus der Stadt zusammengeschlossen. Und es melden sich weitere, macht Hoppe deutlich.

Vereine, Geschäftsleute und Parteien aus Königslutter rufen auf

Auf dem ersten Entwurf des Plakats ist schon zu sehen, wer sich alles beteiligt. Dazu gehören beispielsweise alle Königslutteraner Ratsparteien bis auf die AfD. Da rufen der Helmstedter Awo Kreisverband genauso auf wie die Landfrauen oder der evangelische Kirchengemeindeverband und die Ditib-Moscheegemeinde Königslutter. Aber auch Vereine wie die Schützengilde Königslutter, die Spielvereinigung Lauingen Bornum oder der FC Vatan Spor stehen neben Geschäftsleuten wie TIS und Baufuchs.

Es ist Zeit, dass die Menschen ein Zeichen für Demokratie setzen, und vielen ist es auch ein Bedürfnis. Alexander Hoppe, Bürgermeister Königslutter

Es kämen noch weitere hinzu, kündigte Hoppe am Donnerstag an, das Plakat werde dahingehend aktualisiert. Am detaillierten Programm werde noch gefeilt. Die groben Eckpunkte stünden aber bereits fest und sehen folgendermaßen aus.

Alexander Hoppe hat schon bei der Kundgebung in Helmstedt gesprochen. © Helmstedt | Darius Simka

Stand Donnerstag beginnt die Kundgebung am Montag um 17 Uhr mit der Begrüßung und einem Statement von Bürgermeister Hoppe. Es folgt ein Statement des Ratsvorsitzenden Friedrich Maushake (CDU). Als weitere Sprecherin wird die Leiterin der Driebe-Grundschule, Andrea Ruppert, ans Mikrophon treten. Es folgt eine Gesangseinlage der Ukrainerin Lorin Dzhamil. Danach sind weitere Statements vorgesehen.

Mesut Ok vom Vorstand der Ditib-Gemeinde Königslutter spricht vor Thomas Zauritz, dem Geschäftsführer des Awo Psychiatriezentrums Königslutter. Stand jetzt wird Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan die Reihe der Redner vervollständigen, bevor die Kundgebung mit einer weiteren Gesangseinlage von Lorin Dzhamil beendet wird. Der endgültige Ablauf werde voraussichtlich am Wochenende feststehen.

Alexander Hoppe hofft, dass viele kommen werden. Bereits die Menschenmenge in Helmstedt zu sehen, habe ihn berührt. „Es ist Zeit, dass die Menschen ein Zeichen für Demokratie setzen, und vielen ist es auch ein Bedürfnis. Wir wollen uns zeigen und gesehen werden.“

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: